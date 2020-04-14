Коронавірус виявили ще у трьох мешканців Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Дніпропетровщини виявили три нові випадки коронавірусу. Загалом в регіоні лабораторно підтвердили COVID-19 у 74 людей. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ОДА.
“Коронавірусну інфекцію виявили у одного мешканця Підгородного 1962 року народження. Ще двоє чоловіків, у яких підтвердили діагноз, з Кам’янського, 1962 та 1972 років народження. Ще 88 тестів сьогодні показали негативний результат”, — розповів Олександр Бондаренко.
Загалом на Дніпропетровщині — 74 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 3372 випадки COVID-19, з них 98 летальні.