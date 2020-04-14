Коронавирус обнаружили еще у трех жителей Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили три новых случая коронавируса. Всего в регионе лабораторно подтвердили COVID-19 у 74 человек. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОГА.
"Коронавирусную инфекцию обнаружили у одного жителя Подгородного 1962 года. Еще двое мужчин, у которых подтвердили диагноз, с Каменского, 1962 и 1972 рождения. Еще 88 тестов сегодня показали отрицательный результат", - рассказал Александр Бондаренко.
Всего в Днепропетровской области - 74 лабораторно подтвержденных случаях коронавируса.
Напомним, в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19, из них 98 летальных.