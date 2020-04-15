В Днепре из-за COVID-19 умер 65-летний мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепропетровской области скончался 65-летний мужчина, у которого лабораторно подтвердили коронавирусную болезнь. Он находился на лечении в медучреждении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В Днепропетровской области скончался 65-летний мужчина из Днепра, у которого была лабораторно подтверждена коронавирусная болезнь. Он находился на лечении в Днепровской городской больнице № 21, но из-за осложнения основного заболевания был переведен в больницу № 16", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у пациента начался тромбоз левой конечности. Осложнения развивалось стремительно. Окончательную причину смерти покажет вскрытие.
По информации ОГА, в настоящее время в Днепропетровской области 74 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Как сообщал УНН ранее, в Днепропетровской области на вечер 14 апреля обнаружили три новых случая коронавируса, что довело общее количество больных в регионе до 74.