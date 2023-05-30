У Держагентстві відновлення розповіли, скільки зруйнованих мостів в Україні вже відбудовано
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Через агресію росії тільки на державних дорогах було зруйновано 157 мостів, упродовж 2022 року вдалось відновити 41 міст. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, передає УНН.
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За даними відомства, упродовж 2022 року вдалось відновити 41 міст, 8 з них були зруйновані війною - решта аварійні мости, котрі розташовані та основних маршрутах та вкрай важливі для логістики в країні. А у 2023 році Агентство вже відбудувало та відкрито рух по 4 мостах у Житомирській, Київській та Чернігівській областях.
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Зараз будівельні роботи ведуться на 25 об'єктах у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Під час війни пріоритетними є ті маршрути, через які проходять основні обсяги товарів цивільного та військового призначення, додали у відомстві.