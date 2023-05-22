Оновлений реєстр пошкодженого чи знищеного нерухомого майна через війну: хто може залишитися без компенсацій?
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В Україні з 22 травня починає діяти оновлений реєстр пошкодженого чи зруйнованого через російську агресію нерухомого майна. Він запроваджується законом від 23 лютого 2023 року, який 17 березня підписав Зеленський, пише УНН.
Основні положення закону, та хто має право претендувати на компенсацію:
– компенсації надаватимуть виключно за пошкоджену або зруйновану нерухомість з 24 лютого 2022 року. Дія закону не поширюється на об'єкти, що на дату введення воєнного стану в Україні знаходилися на тимчасово окупованих територіях;
– компенсація буде надаватися виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об'єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції. За нежитлові приміщення компенсація надаватися не буде.
– право на компенсацію отримають фізичні особи - громадяни України, які є власниками майна. Позбавлені права на отримання компенсації особи із санкційних списків. А також із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.
– компенсація за пошкоджене майно надається виключно у вигляді будівельних робіт, або необхідних матеріалів для них;
– власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми;
– для власників приватних будинків є альтернатива: замість сертифікату вони можуть отримати грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.
– граничний розмір компенсації відсутній. Так само як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат;
– термін використання сертифікату з моменту його видачі становить 5 років. Протягом цього ж терміну його заборонено відчужувати. Виняток – передача у спадок;
– якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, різницю людина отримає за рахунок репарацій від рф;
– заяву на отримання компенсації подається під час дії воєнного стану та протягом року після його припинення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «єВідновлення»: уряд обмежив розмір компенсації для ремонту житла