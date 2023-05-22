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Обновленный реестр поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества из-за войны: кто может остаться без компенсаций?

Обновленный реестр поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества из-за войны: кто может остаться без компенсаций?

Киев • УНН

 • 868489 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Украине с 22 мая начинает действовать обновленный реестр поврежденного или разрушенного из-за российской агрессии недвижимого имущества. Он вводится законом от 23 февраля 2023 года, который 17 марта подписал Зеленский, пишет УНН.

Основные положения закона, и кто имеет право претендовать на компенсацию:

– компенсации будут предоставлять исключительно за поврежденную или разрушенную недвижимость с 24 февраля 2022 года. Действие закона не распространяется на объекты, которые на дату введения военного положения в Украине находились на временно оккупированных территориях;

– компенсация будет предоставляться исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых возведены опорные и внешние конструкции. За нежилые помещения компенсация предоставляться не будет.

– право на компенсацию получат физические лица - граждане Украины, которые являются собственниками имущества. Лишены права на получение компенсации лица из санкционных списков. А также с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.

– компенсация за поврежденное имущество предоставляется исключительно в виде строительных работ, или необходимых материалов для них;

– владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе такого, которое будет построено в будущем) в объеме определенной денежной суммы;

– для владельцев частных домов есть альтернатива: вместо сертификата они могут получить денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

– предельный размер компенсации отсутствует. Так же как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат;

– срок использования сертификата с момента его выдачи составляет 5 лет. В течение этого же срока его запрещено отчуждать. Исключение – передача по наследству;

– если цена жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, разницу человек получит за счет репараций от рф;

– заявление на получение компенсации подается во время действия военного положения и в течение года после его прекращения.

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