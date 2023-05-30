В Госагентстве восстановления рассказали, сколько разрушенных мостов в Украине уже отстроено
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Из-за агрессии россии только на государственных дорогах было разрушено 157 мостов, в течение 2022 года удалось восстановить 41 мост. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
По данным ведомства, в течение 2022 года удалось восстановить 41 мост, 8 из них были разрушены войной - остальные аварийные мосты, которые расположены на основных маршрутах и крайне важны для логистики в стране. А в 2023 году Агентство уже отстроило и открыто движение по 4 мостам в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
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Сейчас строительные работы ведутся на 25 объектах в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. Во время войны приоритетными являются те маршруты, через которые проходят основные объемы товаров гражданского и военного назначения, добавили в ведомстве.