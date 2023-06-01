У день захисту дітей в КНДІСЕ розповіли про дослідження психологічного стану малечі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проводять дослідження психологічного стану дітей, які стали свідками злочинів чи постраждали від насильства. Головна мета таких досліджень - з'ясувати та оцінити психологічні наслідки для дитини, зафіксувати події, які їй довелося пережити, та встановити чи повною мірою відповідає дійсності інформація, яку надає дитина, передає УНН.
Це питання особливо актуальне в Міжнародний день захисту дітей, який щорічно відзначається 1 червня в більшості країн світу.
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Деталі
Експерти зазначають, що діти - особлива категорія свідків і робота з ними відрізняється від роботи з дорослими. Важливо підготуватися до бесіди з дитиною, щоб отримати достовірні відомості, необхідні для розслідування злочину та не допустити повторного травмування.
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“Ми психологи, тому ми маємо надавати навіть під час експертної діяльності (як супутну - ред.) психологічну допомогу. Саме тому у нас з дітьми працюють тільки ті люди, які мають і психологічну, і педагогічну освіту”, - зазначив експерт КНДІСЕ Юрій Ірхін.
В інституті наголошують - основним маркером травмування малюків є втрата активності.
“Дитина занурюється в себе, припиняє спілкування з навколишнім світом, навіть не користується гаджетами. Це явний маркер психологічної травми”, - наголосив Ірхін.
Експерт радить - аби реабілітувати дитину потрібно максимально приділяти їй увагу та підвищувати її авторитет.
Додамо
У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз повідомляють, що кількість досліджень психологічного стану малечі значно зросла з початком широкомасштабного військового вторгнення росії в Україну. Неодноразовими були й факти роботи з дітками, які стали жертвами сексуального насилля, і були свідками смерті близьких через російську воєнну агресію.