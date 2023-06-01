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В день защиты детей в КНИИСЭ рассказали об исследовании психологического состояния малышей

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проводят исследования психологического состояния детей, которые стали свидетелями преступлений или пострадали от насилия. Главная цель таких исследований - выяснить и оценить психологические последствия для ребенка, зафиксировать события, которые ему пришлось пережить, и установить в полной мере соответствует ли действительности информация, которую предоставляет ребенок, передает УНН

Этот вопрос особенно актуален в Международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня в большинстве стран мира.

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Детали

Эксперты отмечают, что дети - особая категория свидетелей и работа с ними отличается от работы со взрослыми. Важно подготовиться к беседе с ребенком, чтобы получить достоверные сведения, необходимые для расследования преступления и не допустить повторного травмирования.

Цитата

“Мы психологи, поэтому мы должны предоставлять даже во время экспертной деятельности (как сопутствующую - ред.) психологическую помощь. Именно поэтому у нас с детьми работают только те люди, которые имеют и психологическое, и педагогическое образование”, - отметил эксперт КНИИСЭ Юрий Ирхин.

В институте отмечают - основным маркером травмирования малышей является потеря активности.

“Ребенок погружается в себя, прекращает общение с окружающим миром, даже не пользуется гаджетами. Это явный маркер психологической травмы”, - подчеркнул Ирхин.

Эксперт советует - чтобы реабилитировать ребенка нужно максимально уделять ему внимание и повышать его авторитет.

Добавим

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз сообщают, что количество исследований психологического состояния детей значительно возросло с началом широкомасштабного военного вторжения россии в Украину. Неоднократными были и факты работы с детьми, которые стали жертвами сексуального насилия, и были свидетелями смерти близких из-за российской военной агрессии.

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