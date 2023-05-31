росія за все відповість: експерти Міжнародного кримінального суду розповіли про свою співпрацю з КНДІСЕ

Експерти МКС зазначають - співпраця з українським відомством дуже важлива для визначення ключових справ, які стануть в майбутньому основою для притягнення до відповідальності конкретних осіб, зокрема керівництва росії.

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За словами директора КНДІСЕ Олександра Рувіна, докази щодо ракетних атак проти мирного населення та важливих об’єктів інфраструктури досліджувалися спільно українськими та іноземними фахівцями. На даному етапі всі поставлені завдання були успішно виконані, але співпраця буде продовжуватися, оскільки Міжнародний кримінальний суд відіграє ключову роль у забезпеченні справедливого судочинства за злочини, скоєних росіянами в Україні.

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«Завдяки великій кількості зібраних уламків та фрагментів російських ракет, виявилося можливим успішно ідентифікувати більшість з них. Результати досліджень мають велике значення як для притягнення винних осіб до відповідальності в майбутньому, так і для підтримки зусиль протиповітряної оборони більш ефективно протидіяти засобам повітряного нападу противника», - наголосив Олександр Рувін.

У КНДІСЕ підкреслюють - протягом 15 місяців воєнної агресії, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проводили ретельні дослідження та ідентифікували різні типи ракет, зокрема «С300/С-400», «Х-101», «Х-22», «Х-59», «Х-55/Х-555», «Калібр», «Онікс», «Кинджал», «Іскандер». Крім цього, об’єктами їхніх досліджень стали сотні уламків та компонентів ударних безпілотних літальних апаратів, таких як «Shahed 131», «Shahed 136», «Mohajer-3», «Mohajer-6», а також розвідувальні дрони.

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Своєю чергою в Міжнародному кримінальному суді наголошують - така плідна співпраця дозволяє їм отримати необхідні докази та інформацію, яка потрібна для розслідування та переслідування злочинів. Це є важливим кроком у забезпеченні справедливості та недопущенні безкарності за злочини, скоєні в рамках конфлікту. Спільна робота українських та міжнародних експертів створює міцну основу для притягнення відповідальних осіб до судової відповідальності та сигналізує про неприйнятність військових злочинів та порушень міжнародного права.

Раніше

Директор КНДІСЕ Олександр Рувін повідомив, що за час війни експерти інституту дослідили понад 20 тонн частин та уламків російських ракет і БПЛА.