россия за все ответит: эксперты Международного уголовного суда рассказали о своем сотрудничестве с КНИИСЭ

ukru
19:26 • 39886 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101381 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 105624 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105994 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100762 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91942 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109607 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131172 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170150 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201341 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 29410 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 59562 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 34201 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 29307 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 38305 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170149 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201340 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143376 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149939 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186443 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 59562 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103336 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120391 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156097 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162984 просмотра
Актуальное
россия за все ответит: эксперты Международного уголовного суда рассказали о своем сотрудничестве с КНИИСЭ

россия за все ответит: эксперты Международного уголовного суда рассказали о своем сотрудничестве с КНИИСЭ

Киев • УНН

 • 402544 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Очередной этап работы с экспертами специальной следственной группы Международного уголовного суда (МУС) на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подошел к концу. Об этом говорится на сайте КНИИСЭ, передает УНН.

Эксперты МУС отмечают - сотрудничество с украинским ведомством очень важно для определения ключевых дел, которые станут в будущем основой для привлечения к ответственности конкретных лиц, в частности руководства россии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рувин: выводы КНИИСЭ уже ложатся в основу заявлений украинцев в МУС о возмещении ущерба от агрессии рф

Детали

По словам директора КНИИСЭ Александра Рувина, доказательства ракетных атак против мирного населения и важных объектов инфраструктуры исследовались совместно украинскими и иностранными специалистами. На данном этапе все поставленные задачи были успешно выполнены, но сотрудничество будет продолжаться, поскольку Международный уголовный суд играет ключевую роль в обеспечении справедливого судопроизводства за преступления, совершенные россиянами в Украине.

Цитата

«Благодаря большому количеству собранных обломков и фрагментов российских ракет, оказалось возможным успешно идентифицировать большинство из них. Результаты исследований имеют большое значение как для привлечения виновных лиц к ответственности в будущем, так и для поддержки усилий противовоздушной обороны более эффективно противодействовать средствам воздушного нападения противника», - отметил Александр Рувин.

В КНИИСЭ подчеркивают - в течение 15 месяцев военной агрессии, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проводили тщательные исследования и идентифицировали различные типы ракет, в частности «С300/С-400», «Х-101», «Х-22», «Х-59», «Х-55/Х-555», «Калибр», «Оникс», «Кинжал», «Искандер». Кроме этого, объектами их исследований стали сотни обломков и компонентов ударных беспилотных летательных аппаратов, таких как «Shahed 131», «Shahed 136», «Mohajer-3», «Mohajer-6», а также разведывательные дроны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 1 миллиарда гривен: эксперты рассказали о самых больших разрушениях в Киеве и ориентировочной сумме ущерба от российской агрессии

В свою очередь в Международном уголовном суде отмечают - такое плодотворное сотрудничество позволяет им получить необходимые доказательства и информацию, которая нужна для расследования и преследования преступлений. Это является важным шагом в обеспечении справедливости и недопущении безнаказанности за преступления, совершенные в рамках конфликта. Совместная работа украинских и международных экспертов создает прочную основу для привлечения ответственных лиц к судебной ответственности и сигнализирует о неприемлемости военных преступлений и нарушений международного права.

Ранее

Директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, что за время войны эксперты института исследовали более 20 тонн частей и обломков российских ракет и БПЛА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы