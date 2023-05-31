россия за все ответит: эксперты Международного уголовного суда рассказали о своем сотрудничестве с КНИИСЭ

Эксперты МУС отмечают - сотрудничество с украинским ведомством очень важно для определения ключевых дел, которые станут в будущем основой для привлечения к ответственности конкретных лиц, в частности руководства россии.

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Детали

По словам директора КНИИСЭ Александра Рувина, доказательства ракетных атак против мирного населения и важных объектов инфраструктуры исследовались совместно украинскими и иностранными специалистами. На данном этапе все поставленные задачи были успешно выполнены, но сотрудничество будет продолжаться, поскольку Международный уголовный суд играет ключевую роль в обеспечении справедливого судопроизводства за преступления, совершенные россиянами в Украине.

Цитата

«Благодаря большому количеству собранных обломков и фрагментов российских ракет, оказалось возможным успешно идентифицировать большинство из них. Результаты исследований имеют большое значение как для привлечения виновных лиц к ответственности в будущем, так и для поддержки усилий противовоздушной обороны более эффективно противодействовать средствам воздушного нападения противника», - отметил Александр Рувин.

В КНИИСЭ подчеркивают - в течение 15 месяцев военной агрессии, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проводили тщательные исследования и идентифицировали различные типы ракет, в частности «С300/С-400», «Х-101», «Х-22», «Х-59», «Х-55/Х-555», «Калибр», «Оникс», «Кинжал», «Искандер». Кроме этого, объектами их исследований стали сотни обломков и компонентов ударных беспилотных летательных аппаратов, таких как «Shahed 131», «Shahed 136», «Mohajer-3», «Mohajer-6», а также разведывательные дроны.

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В свою очередь в Международном уголовном суде отмечают - такое плодотворное сотрудничество позволяет им получить необходимые доказательства и информацию, которая нужна для расследования и преследования преступлений. Это является важным шагом в обеспечении справедливости и недопущении безнаказанности за преступления, совершенные в рамках конфликта. Совместная работа украинских и международных экспертов создает прочную основу для привлечения ответственных лиц к судебной ответственности и сигнализирует о неприемлемости военных преступлений и нарушений международного права.

Ранее

Директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, что за время войны эксперты института исследовали более 20 тонн частей и обломков российских ракет и БПЛА.