У ДБР повідомили про долю заяви Звіробій на Трубу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Заява волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька) на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу була зареєстрована, однак має пройти певну процедуру, перш ніж її розглянуть і приймуть рішення про початок досудового розслідування. Про повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
"Про заяву і про її зміст, вона (Звіробій – ред.), як сама заявляла, передала її в канцелярію. Вочевидь, вона була одразу зареєстрована, але вона ще поки що не розписана. Ми розуміємо, що процес реєстрації будь-яких документів – це певна бюрократія. Вона має бути зафіксована, потім її розписують вже відповідно на виконавців, які будуть її розглядати і приймати рішення вже після внесення або не внесення відомостей до ЄРДР про початок досудового розслідування", - сказала Іванова.
Водночас вона пояснила, чому слідчі ДБР прийшли з ухвалою з Печерського суду.
"Центральний апарат Державного бюро розслідувань дійсно адміністративно знаходиться тут, в приміщені на Симона Петлюри. Але юридична адреса ДБР – це Грушевського, що є печерським районом міста Києва. Це – абсолютно нормальна практика. Наші клопотання розглядають і Печерський суд у тому числі. Тут немає ніякої змови або ексклюзивного випадку", - зазначила речниця ДБР.
Зауважимо, раніше сьогодні після допиту у ДБР Звіробій повідомила, що подала заяву на директора бюро Романа Трубу про вчинення кримінального правопорушення.
"Сьогодні ми подали заяву на пана Трубу. У нас є підозра, що він вводить в оману суд, бо до мене додому прийшли з ухвалою з Печерського суду, а якщо центральний апарат ДБР має до мене якісь претензії, то вони мали прийти з ухвалою Шевченківського", – сказала вона.
Нагадаємо, раніше сьогодні волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) прийшла до Державного бюро розслідувань на допит.