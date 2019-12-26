У ДБР повідомили про долю заяви Звіробій на Трубу

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Заява волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька) на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу була зареєстрована, однак має пройти певну процедуру, перш ніж її розглянуть і приймуть рішення про початок досудового розслідування. Про повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.