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В ГБР сообщили о судьбе заявления Зверобой на Трубу

В ГБР сообщили о судьбе заявления Зверобой на Трубу

Киев  •  УНН

 • 13753 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заявление волонтера Маруси Зверобой (Елена Биленькая) на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу было зарегистрировано, однако должно пройти определенную процедуру, прежде чем его рассмотрят и примут решение о начале досудебного расследования. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова на брифинге в четверг, передает корреспондент УНН.

"О заявлении и о его содержании, она (Зверобой - ред.), как сама заявляла, передала его в канцелярию. Очевидно, оно было сразу зарегистрировано, но оно еще пока не расписано. Мы понимаем, что процесс регистрации любых документов - это определенная бюрократия. Оно должна быть зафиксировано, затем его расписывают уже соответственно на исполнителей, которые будут его рассматривать и принимать решения уже после внесения или не внесения сведений в ЕРДР о начале досудебного расследования", - сказала Иванова.

В то же время она объяснила, почему следователи ГБР пришли с постановлением из Печерского суда.

"Центральный аппарат Государственного бюро расследований действительно административно находится здесь, в помещении на Симона Петлюры. Но юридический адрес ГБР - это Грушевского, что является Печерским районом города Киева. Это - абсолютно нормальная практика. Наши ходатайства рассматривает и Печерский суд в том числе. Здесь нет никакого сговора или эксклюзивного случая", - отметила пресс-секретарь ГБР.

Отметим, ранее сегодня после допроса в ГБР Зверобой сообщила, что подала заявление на директора бюро Романа Трубу о совершении уголовного преступления.

"Сегодня мы подали заявление на господина Трубу. У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение суд, потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского суда, а если центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского", - сказала она.

Напомним, ранее сегодня волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) пришла в Государственное бюро расследований на допрос.

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