У Данії пройшла церемонія конфірмації принца Крістіана: з'явилися фото королівської родини

"Його Королівська Високість принц Крістіан прибув зі своїми батьками, братами і сестрами в замок Фреденсборг... Не так давно в замковій церкві Фреденсборг відбулася приватна церемонія конфірмації", - повідомила королівська родина і оприлюднила відповідне фото.

Зазначається, що у замку зібралися й інші члени родини.

Деталі

15-річний старший син наслідного принца Фредеріка і спадкової принцеси Мері виглядав чудово в білосніжній сорочці, зшитій на замовлення, та синьому костюмі з жилетом і краваткою, відзначає при цьому Daily Mail.

У супроводі служби безпеки, члени королівської сім'ї попрямували до входу в церкву, де вони з радістю позували для фотографій з королевою Маргрете.

На церемонії також були присутніми 10-річний принц Вінсент, 14-річна принцеса Ізабелла і 10-річна принцеса Жозефіна.

Палацова церква Фреденсборг - це те ж саме місце, де був конфірмований принц Фредерік 40 років тому, і там проходили конфірмацію королева Маргрете кілька десятиліть тому.

Розташована вона на північ від Копенгагена, палац часто є місцем проведення важливих подій в житті данської королівської сім'ї, таких як весілля.

Конфірмація принца Крістіана мала статися в минулому році, але було відкладена через пандемію коронавірусу.

У березні палац оголосив, що підтвердження відбудеться в травні. "Його Королівська Високість принц Крістіан буде конфірмований в замковій церкві Фреденсборг. Конфірмація відбудеться о 15:00 Королівським духівником єпископом Хенриком Вай-Поулсеном", - йдеться в повідомленні.

"Конфірмація буде згодом відзначатися в приватному порядку відповідно до застосовних обмежень", вказали у палаці.

Останні 18 місяців були складними для данської королівської сім'ї, оскільки вони зіткнулися з безліччю обмежень через пандемію коронавірусу.

Принцу Крістіану було поставлено діагноз COVID-19 на початку грудня після спалаху в його школі, яка змусила його родину ізолюватися.

15-річний принц Крістіан є спадкоємцем данського престолу після свого батька, який прийме корону після своєї матері, королеви Маргрете.

Довідка

Конфірмація - в латинському обряді Католицької церкви інша назва таїнство миропомазання, в низці протестантських церков - обряд свідомого сповідання віри.

Словесною формулою таїнства є слова: consigno te signo crucis, confirmo te chrismate salutis, in nomine patris et filii et spiritus sancti, amen (знаменую тебе хресним знаменням, стверджую тебе помазанням порятунку, в ім'я отця і сина і святого духа, амінь).

