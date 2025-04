В Дании прошла церемония конфирмации принца Кристиана: появились фото королевской семьи

Цитата:

"Его Королевское Высочество принц Кристиан прибыл со своими родителями, братьями и сестрами в замок Фреденсборг... Не так давно в замковой церкви Фреденсборг состоялась частная церемония конфирмации", - сообщила королевская семья и обнародовала соответствующее фото.

Отмечается, что в замке собрались и другие члены семьи.

Детали

15-летний старший сын наследного принца Фредерика и наследной принцессы Мэри выглядел великолепно в белоснежной рубашке, сшитой на заказ, и синем костюме с жилетом и галстуком, отмечает при этом Daily Mail.

В сопровождении службы безопасности, члены королевской семьи направились к входу в церковь, где они с радостью позировали для фотографий с королевой Маргрете.

На церемонии также присутствовали 10-летний принц Винсент, 14-летняя принцесса Изабелла и 10-летняя принцесса Жозефина.

Дворцовая церковь Фреденсборг - это то же самое место, где был конфирмован принц Фредерик 40 лет назад, и там проходила конфирмация королевы Маргрете несколько десятилетий назад.

Расположена она к северу от Копенгагена, дворец часто является местом проведения важных событий в жизни датской королевской семьи, таких как свадьбы.

Конфирмация принца Кристиана должна была произойти в прошлом году, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

В марте дворец объявил, что конфермация состоится в мае. "Его Королевское Высочество принц Кристиан будет конфирмован в замковой церкви Фреденсборг. Конфирмация состоится в 15:00 Королевским духовником епископом Хенриком Вай-Поулсеном", - говорится в сообщении.

"Конфирмация будет впоследствии отмечаться в частном порядке в соответствии с применяемыми ограничениями", указали во дворце.

Последние 18 месяцев были сложными для датской королевской семьи, поскольку они столкнулись с множеством ограничений из-за пандемии коронавируса.

Принцу Кристиану был поставлен диагноз COVID-19 в начале декабря после вспышки в его школе, которая заставила его семью изолироваться.

15-летний принц Кристиан является наследником датского престола после своего отца, который примет корону после своей матери, королевы Маргрете.

Справка

Конфирмация - в латинском обряде Католической церкви другое название таинство миропомазания, в ряде протестантских церквей - обряд сознательного исповедания веры.

Словесной формулой таинства являются слова: consigno te signo crucis, confirmo te chrismate salutis, in nomine patris et filii et spiritus sancti, amen (знаменую тебя крестным знамением, утверждаю тебя помазанием спасения, во имя отца и сына и святого духа, аминь).

