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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
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Будут ли отключения света завтра? Гендиректор Yasno сделал важное заявление

Будут ли отключения света завтра? Гендиректор Yasno сделал важное заявление

Киев  •  УНН

 • 7890 просмотра

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Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что 19 декабря отключения света не запланированы. Информация подтверждена в приложении Киев Цифровой.

Завтра, 19 декабря, отключения света не запланированы. Об этом сообщил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, передает УНН.

"Еще один день завтра будет без отключений света", - сообщил Коваленко.

Добавим

В приложении Киев Цифровой также появилось сообщение, что завтра, 19 декабря, будет день без отключений.

В то же время от Укрэнерго не было никаких сообщений о вероятных отключениях на 19 декабря.

Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет16 дек. 2024, 20:14 • 51149 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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