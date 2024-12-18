Будут ли отключения света завтра? Гендиректор Yasno сделал важное заявление

Завтра, 19 декабря, отключения света не запланированы. Об этом сообщил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, передает УНН.

"Еще один день завтра будет без отключений света", - сообщил Коваленко.

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В приложении Киев Цифровой также появилось сообщение, что завтра, 19 декабря, будет день без отключений.

В то же время от Укрэнерго не было никаких сообщений о вероятных отключениях на 19 декабря.

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