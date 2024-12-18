Будут ли отключения света завтра? Гендиректор Yasno сделал важное заявление
Киев • УНН
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что 19 декабря отключения света не запланированы. Информация подтверждена в приложении Киев Цифровой.
Завтра, 19 декабря, отключения света не запланированы. Об этом сообщил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, передает УНН.
"Еще один день завтра будет без отключений света", - сообщил Коваленко.
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В приложении Киев Цифровой также появилось сообщение, что завтра, 19 декабря, будет день без отключений.
В то же время от Укрэнерго не было никаких сообщений о вероятных отключениях на 19 декабря.
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