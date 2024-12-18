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Дело экс-заместителя министра развития громад Лозинского: объявлен приговор одному из участников

Дело экс-заместителя министра развития громад Лозинского: объявлен приговор одному из участников

Киев  •  УНН

 • 4799 просмотра

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Суд утвердил соглашение о признании виновности с обвиняемым по делу экс-заместителя министра Лозинского. Обвиняемый получил 5 лет условно и должен передать котельные стоимостью 45 млн грн для ВСУ.

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и одним из обвиняемых по делу о предоставлении и получении неправомерной выгоды бывшим заместителем министра развития громад Василия Лозинского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

"18 декабря 2024 года ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и одним из обвиняемых по делу о предоставлении и получении неправомерной выгоды бывшим заместителем министра развития громад",- говорится в сообщении.

Сообщается, что в соответствии с соглашением суд признал лицо виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимало должность заместителя министра развития громад, за осуществление закупок передвижных котельных установок у подконтрольного обвиняемому субъекта хозяйствования для бесперебойного прохождения отопительного сезона, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

"По приговору суда, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Вместе с тем на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанное лицо от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 3 года. Также лицо обязано предоставлять правдивые и подробные обличительные показания относительно участия и роли других лиц в совершении преступления", - информирует САП.

Кроме того, лицо обязуется передать для Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны Украины котельные общей стоимостью около 45 млн грн и перечислить более 5 млн грн в фонд "United 24".

Дополнение

Василия Лозинского правоохранители задержали в январе этого года по подозрению в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

В октябре 2023 года САП завершила расследование дела экс-заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского в получении неправомерной выгоды в размере 400 тысяч долларов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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