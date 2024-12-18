Рютте подтвердил, что НАТО берет на себя координацию военной помощи Украине от США: детали

ukenru
Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
16:20 • 41517 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 103015 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 116104 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 114382 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 105748 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 109756 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 150433 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 149295 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 165718 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 168409 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

 • 102411 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 113848 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

 • 82398 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 102825 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

14:39 • 54885 просмотра
публикации
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 102825 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 113848 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 129573 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 134667 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 176476 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

14:39 • 54885 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

 • 82398 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

 • 102411 просмотра
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 106574 просмотра
Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

 • 110805 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Рютте подтвердил, что НАТО берет на себя координацию военной помощи Украине от США: детали

Рютте подтвердил, что НАТО берет на себя координацию военной помощи Украине от США: детали

Киев  •  УНН

 • 7248 просмотра

Read in English

В Висбадене начало работу новое командование НАТО по координации западной военной помощи Украине. Структура NSATU берет на себя функции группы "Рамштайн" по военной реализации принятых решений.

Новое командование НАТО в немецком городе Висбаден приступило к работе по координации западной военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как пишет Reuters,  командование берет на себя координацию помощи от Соединенных Штатов, что широко рассматривается как шаг, направленный на защиту механизма поддержки от скептически настроенного к НАТО избранного президента США Дональда Трампа .

"Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и обучению Украины уже приступило к работе", — сообщил Рютте журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Reuters пишет, что Трамп, который вступит в должность в январе, заявил, что хочет как можно быстрее положить конец войне в Украине, не уточняя, как он это преследует. Он давно критикует масштабы финансовой и военной помощи США в Украине.

Штаб-квартира новой миссии НАТО в Украине, получившей название "Помощь НАТО в области безопасности и обучения Украине" (NSATU), находится на американской базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден.

Группа "Рамштайн" под руководством США, состоящая примерно из 50 стран координирует поставки западных военных в Киев с 2022 года.

Она продолжит свое существование как политический форум, поскольку NSATU берет на себя военную реализацию принятых там решений.

"Однако дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что Соединенные Штаты при Трампе все еще могут нанести Украине серьезный удар, сократив ее поддержку, поскольку они являются доминирующей силой Альянса и поставляют большую часть вооружений Киеву", - говориться в сообщении.

Дополнение

Reuters сообщало, что НАТО переняло на себя координацию западной военной помощи Украине от США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
bryusselБрюссель
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина