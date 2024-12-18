Рютте подтвердил, что НАТО берет на себя координацию военной помощи Украине от США: детали

Новое командование НАТО в немецком городе Висбаден приступило к работе по координации западной военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как пишет Reuters, командование берет на себя координацию помощи от Соединенных Штатов, что широко рассматривается как шаг, направленный на защиту механизма поддержки от скептически настроенного к НАТО избранного президента США Дональда Трампа .

"Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и обучению Украины уже приступило к работе", — сообщил Рютте журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Reuters пишет, что Трамп, который вступит в должность в январе, заявил, что хочет как можно быстрее положить конец войне в Украине, не уточняя, как он это преследует. Он давно критикует масштабы финансовой и военной помощи США в Украине.

Штаб-квартира новой миссии НАТО в Украине, получившей название "Помощь НАТО в области безопасности и обучения Украине" (NSATU), находится на американской базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден.

Группа "Рамштайн" под руководством США, состоящая примерно из 50 стран координирует поставки западных военных в Киев с 2022 года.

Она продолжит свое существование как политический форум, поскольку NSATU берет на себя военную реализацию принятых там решений.

"Однако дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что Соединенные Штаты при Трампе все еще могут нанести Украине серьезный удар, сократив ее поддержку, поскольку они являются доминирующей силой Альянса и поставляют большую часть вооружений Киеву", - говориться в сообщении.

Дополнение

Reuters сообщало, что НАТО переняло на себя координацию западной военной помощи Украине от США.