НАТО перебирает координацию военной помощи Украине от США - Reuters

ukenru
Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 96302 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 138498 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 140659 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 158065 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 165317 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 163075 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 163670 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 183563 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 134099 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163990 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп знает, что замораживать войну опасно - Зеленский

Трамп знает, что замораживать войну опасно - Зеленский

 • 50486 просмотра
Эстония и Великобритания обсудили дальнейшую военную и экономическую поддержку Украины

Эстония и Великобритания обсудили дальнейшую военную и экономическую поддержку Украины

 • 53451 просмотра
Куда попали фильмы об Украине: Оскар опубликовал шортлист

Куда попали фильмы об Украине: Оскар опубликовал шортлист

03:35 • 40787 просмотра
В ISW объяснили, почему россияне скрывают участие военных КНДР в войне против Украины

В ISW объяснили, почему россияне скрывают участие военных КНДР в войне против Украины

04:26 • 52070 просмотра
Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

05:46 • 28302 просмотра
публикации
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 111341 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 116952 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 159397 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 183562 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 168988 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

05:46 • 28302 просмотра
Куда попали фильмы об Украине: Оскар опубликовал шортлист

Куда попали фильмы об Украине: Оскар опубликовал шортлист

03:35 • 40787 просмотра
Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

Мишель Обама рассказала о планах на Рождество и трудностях с подарками для Барака

 • 57070 просмотра
Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

Аманда Сейфрид прокомментировала вирусное видео с прослушиванием песни из мюзикла Wicked

 • 71121 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

 • 111823 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

НАТО перебирает координацию военной помощи Украине от США - Reuters

НАТО перебирает координацию военной помощи Украине от США - Reuters

Киев  •  УНН

 • 9028 просмотра

Read in English

НАТО начинает координацию западной военной помощи Украине вместо США через новый штаб NSATU в Висбадене.

НАТО переняло на себя координацию западной военной помощи Украине от США, как и планировалось, сообщил источник во вторник, в шаге, который многие воспринимают как направленный на защиту механизма поддержки от скептически настроенного к НАТО избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Этот шаг, сделанный после задержки в несколько месяцев, дает НАТО более непосредственную роль в войне против вторжения россии, при этом не привлекая собственных сил", - пишет издание.

Однако дипломаты, как указано, "признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США при Трампе все еще могут нанести серьезный удар по Украине, сократив ее поддержку, поскольку они являются доминирующей силой альянса и поставляют большую часть оружия Киеву".

Штаб новой миссии НАТО в Украине, которая получила название НАТО Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), расположен на американской базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден, отмечает издание.

"Лицо, знакомое с ситуацией, сообщило агентству Reuters, что теперь она полностью функционирует. Никаких публичных причин задержек не было объявлено", - пишет издание.

Военный штаб НАТО SHAPE заявил, что его миссия в Украине начинает перебрать на себя обязанности от США и международных организаций.

"Работа NSATU... направлена на то, чтобы поставить Украину в положение силы, которое ставит НАТО в положение силы для обеспечения безопасности и процветания миллиарда ее людей как в Европе, так и в Северной Америке", - сказал генерал армии США Кристофер Г. Каволи, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

"Это хороший день для Украины и хороший день для НАТО", - сказал он.

"NSATU, как ожидается, будет иметь общую численность около 700 человек, включая войска, размещенные в военном штабе НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии", - указывает издание.

Дополнение

В прошлом возглавляемая США группа в формате "Рамштайн", специальная коалиция примерно из 50 стран, названная в честь американской авиабазы в Германии, где она впервые встретилась, координировала западные военные поставки Украине.

Трамп, который вступит в должность в январе, заявил, что хочет быстро закончить войну в Украине, но не сказал, как он хочет это сделать. Он давно критиковал масштаб финансовой и военной помощи США Украине.

Тем временем уходящая администрация Байдена в Вашингтоне изо всех сил пытается отправить как можно больше оружия Киеву на фоне опасений, что Трамп может сократить поставки военной техники в Украину.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира