НАТО перебирает координацию военной помощи Украине от США - Reuters

НАТО переняло на себя координацию западной военной помощи Украине от США, как и планировалось, сообщил источник во вторник, в шаге, который многие воспринимают как направленный на защиту механизма поддержки от скептически настроенного к НАТО избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Этот шаг, сделанный после задержки в несколько месяцев, дает НАТО более непосредственную роль в войне против вторжения россии, при этом не привлекая собственных сил", - пишет издание.

Однако дипломаты, как указано, "признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США при Трампе все еще могут нанести серьезный удар по Украине, сократив ее поддержку, поскольку они являются доминирующей силой альянса и поставляют большую часть оружия Киеву".

Штаб новой миссии НАТО в Украине, которая получила название НАТО Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), расположен на американской базе Клей Баракс в немецком городе Висбаден, отмечает издание.

"Лицо, знакомое с ситуацией, сообщило агентству Reuters, что теперь она полностью функционирует. Никаких публичных причин задержек не было объявлено", - пишет издание.

Военный штаб НАТО SHAPE заявил, что его миссия в Украине начинает перебрать на себя обязанности от США и международных организаций.

"Работа NSATU... направлена на то, чтобы поставить Украину в положение силы, которое ставит НАТО в положение силы для обеспечения безопасности и процветания миллиарда ее людей как в Европе, так и в Северной Америке", - сказал генерал армии США Кристофер Г. Каволи, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

"Это хороший день для Украины и хороший день для НАТО", - сказал он.

"NSATU, как ожидается, будет иметь общую численность около 700 человек, включая войска, размещенные в военном штабе НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии", - указывает издание.

Дополнение

В прошлом возглавляемая США группа в формате "Рамштайн", специальная коалиция примерно из 50 стран, названная в честь американской авиабазы в Германии, где она впервые встретилась, координировала западные военные поставки Украине.

Трамп, который вступит в должность в январе, заявил, что хочет быстро закончить войну в Украине, но не сказал, как он хочет это сделать. Он давно критиковал масштаб финансовой и военной помощи США Украине.

Тем временем уходящая администрация Байдена в Вашингтоне изо всех сил пытается отправить как можно больше оружия Киеву на фоне опасений, что Трамп может сократить поставки военной техники в Украину.