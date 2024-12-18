Зеленский и Рютте обсудят гарантии безопасности Украины в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский и Генсек НАТО Марк Рютте перед переговорами в Брюсселе рассказали, на каких вопросах сосредоточатся, передает УНН.

«Я считаю, что это очень хорошая возможность поговорить о гарантиях безопасности для Украины на сегодня и на завтра, это действительно очень важно использовать эти два дня в Брюсселе, чтобы встретиться со всеми нашими партнерами и иметь одинаковую, что очень важно, не разделенную общую позицию Европы, как обеспечить Украину, как укрепить нас, наших людей, граждан, гражданских лиц и, конечно, сделать сильнее нашу армию, которая является очень важной», - сказал Зеленский.

Кроме того, Президент Украины отметил, что у него уже была встреча с президентом Франции Макроном.

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что они будут говорить об усилении Украины сейчас.

«На повестке дня будет как гарантировать, что, когда однажды наступит мир, мы также должны подумать об экономике Украины и сейчас, и также после будущего мирного соглашения», - сказал Рютте.

Он также предположил, что 19 систем будет доставлено в Украину для защиты электрической инфраструктуры.

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