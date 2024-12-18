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Макрон сегодня встретится "один на один" с Зеленским в Брюсселе

Макрон сегодня встретится "один на один" с Зеленским в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 6012 просмотра

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Президенты Франции и Украины встретятся один на один в Брюсселе на полях саммита ЕС и Западных Балкан. Макрон может пропустить важную встречу по Украине в НАТО из-за поездки на Майотту.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится один на один со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Брюсселе. Об этом сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

По информации СМИ встреча президентов Украины и Франции состоится на полях саммита между Европейским союзом и Западными Балканами.

Однако Макрон может пропустить важную встречу на высшем уровне по Украине, организованную генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, поскольку отправляется на Майотту.

Зеленский и Рютте встретятся в Брюсселе 18 декабря: что обсудят17 дек. 2024, 20:42 • 25180 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
bryusselБрюссель
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина