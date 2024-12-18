Макрон сегодня встретится "один на один" с Зеленским в Брюсселе
Киев • УНН
Президенты Франции и Украины встретятся один на один в Брюсселе на полях саммита ЕС и Западных Балкан. Макрон может пропустить важную встречу по Украине в НАТО из-за поездки на Майотту.
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится один на один со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Брюсселе. Об этом сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца, передает УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
По информации СМИ встреча президентов Украины и Франции состоится на полях саммита между Европейским союзом и Западными Балканами.
Однако Макрон может пропустить важную встречу на высшем уровне по Украине, организованную генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, поскольку отправляется на Майотту.
Зеленский и Рютте встретятся в Брюсселе 18 декабря: что обсудят17 дек. 2024, 20:42 • 25180 просмотров