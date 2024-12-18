Макрон сегодня встретится "один на один" с Зеленским в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится один на один со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду в Брюсселе. Об этом сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

По информации СМИ встреча президентов Украины и Франции состоится на полях саммита между Европейским союзом и Западными Балканами.

Однако Макрон может пропустить важную встречу на высшем уровне по Украине, организованную генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, поскольку отправляется на Майотту.

Зеленский и Рютте встретятся в Брюсселе 18 декабря: что обсудят