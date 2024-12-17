Зеленский и Рютте встретятся в Брюсселе 18 декабря: что обсудят
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с генсеком НАТО Марком Рютте 18 декабря в Брюсселе. Запланирована совместная пресс-конференция и обсуждение поддержки Украины на фоне возможных изменений в политике США.
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча состоится 18 декабря в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба НАТО, пишет УНН.
Детали
В сообщении говорится, что Рютте примет Зеленского в своей официальной резиденции в Брюсселе. У них также запланирована совместная пресс-конференция генерального секретаря и президента Украины.
Отмечается, что в тот день у Рютте запланирован еще ряд встреч. В частности, с президентом Литвы и председателем президиума Боснии и Герцеговины.
Напомним
Ранее издание Reuters сообщало, что Президент Украины встретится с лидерами ключевых европейских стран, НАТО и ЕС для обсуждения поддержки Украины. Встреча состоится на фоне возможных изменений в политике США после возвращения Трампа.
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