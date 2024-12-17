Ситуация на поле боя и в дипломатии: Зеленский провел продуктивный разговор с Туском
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с польским премьером во Львове. Стороны обсудили ситуацию на фронте и анонсировали 46-й пакет военной помощи на 100 млн евро.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Польши Дональдом Туском. Они обсудили ситуацию на поле боя и в дипломатии, пишет УНН.
"У нас был чрезвычайно продуктивный разговор. Наши отношения стабильны в такое непростое время. Мы в деталях обсудили ситуацию на поле боя и в дипломатии - видим одинаково, что Украине нужен справедливый мир, что Украине надо быть сильной и нужно укрепление", - написал Зеленский.
Он отметил, уже есть 45-й пакет военной поддержки, который реализуется.
Напомним
Сегодня Дональд Туск анонсировал 46-й пакет военной помощи Украине на 100 млн евро в январе. Зеленский и Туск обсудили ситуацию на фронте и координацию с партнерами во время встречи во Львове.