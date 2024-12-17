Ситуация на поле боя и в дипломатии: Зеленский провел продуктивный разговор с Туском

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Польши Дональдом Туском. Они обсудили ситуацию на поле боя и в дипломатии, пишет УНН.

"У нас был чрезвычайно продуктивный разговор. Наши отношения стабильны в такое непростое время. Мы в деталях обсудили ситуацию на поле боя и в дипломатии - видим одинаково, что Украине нужен справедливый мир, что Украине надо быть сильной и нужно укрепление", - написал Зеленский.

Он отметил, уже есть 45-й пакет военной поддержки, который реализуется.

Напомним

Сегодня Дональд Туск анонсировал 46-й пакет военной помощи Украине на 100 млн евро в январе. Зеленский и Туск обсудили ситуацию на фронте и координацию с партнерами во время встречи во Львове.