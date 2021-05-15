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Білорусь вводить плату за перетин кордону в області, що межує з Україною

Київ • УНН

 • 39320 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Білорусі при виїзді з країни, спрямований на "боротьбу з коронавірусною інфекцією", з 1 червня введуть в Гомельській і Гродненській областях. Така інформація розміщена на сайті Держприкордонкомітету Білорусії, повідомляє УНН.

Білорусь вводить плату за перетин кордону в області, що межує з Україною

На півдні Гомельської області проходить державний кордон з Україною, на сході - з Російською Федерацією. Гродненська область - область на північному заході Білорусі, межує з Литвою і Польщею.

Деталі

Відповідне рішення закріплене законом "Про зміни Податкового кодексу".

Із 1 січня 2021 року і до 1 січня 2023 року обласні ради депутатів у країнімають право вводити на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Білорусі у пунктах пропуску.

Там уточнюється, що ця новація з'явилася для "боротьби з коронавірусною інфекцією".

Платниками збору визнаються водії транспортних засобів максимальною масою до 5 тонн і з не більше ніж восьма місцями для сидіння, крім водія.

Ставки збору встановлюються обласними радами депутатів у межах трьох базових величин (Br87 або понад 30 доларів) за перетин кордону одним транспортним засобом незалежно від кількості пасажирів в цьому транспортному засобі. За відсутності рішення обласної ради депутатів, що встановлює ставку збору, вона вважається рівною нулю.

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Додамо

Протягом 2020 року, потік громадян Білорусі, які перетинають кордон з Україною, знизився в 5 разів у порівнянні з 2019 роком.

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