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Беларусь вводит плату за пересечение границы в области, граничащей с Украиной

Киев • УНН

 • 39320 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Беларуси при выезде из страны, направленный на "борьбу с коронавирусной инфекцией", с 1 июня введут в Гомельской и Гродненской областях. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуссии, сообщает УНН.

Беларусь вводит плату за пересечение границы в области, граничащей с Украиной

На юге Гомельской области проходит государственная граница с Украиной, на востоке - с Российской Федерацией. Гродненская область - область на северо-западе Беларуси, граничит с Литвой и Польшей.

Детали

Соответствующее решение закреплено законом "Об изменении Налогового кодекса".

С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Беларуси в пунктах пропуска.

Там уточняется, что эта новация появилась для "борьбы с коронавирусной инфекцией".

Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств максимальной массой до 5 тонн и не более чем восемь мест для сидения, кроме водителя.

Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов в пределах трех базовых величин (Br87 или более 30 долларов) за пересечение границы одним транспортным средством независимо от количества пассажиров в этом автомобиле.

При отсутствии решения областного Совета депутатов, которые устанавливают ставку сбора, она считается равной нулю.

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Добавим

В течение 2020 года, поток граждан Беларуси, которые пересекают границу с Украиной, снизился в 5 раз по сравнению с 2019 годом.

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