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Україна - не “Антиросія”: у МЗС відповіли Путіну та порадили займатися своїми справами

Київ • УНН

 • 46544 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив‘язки до третіх сторін. Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка щодо нещодавніх заяв президента РФ Володимира Путіна про те, що Україну перетворюють у “антипод Росії”, передає УНН.

Україна - не “Антиросія”: у МЗС відповіли Путіну та порадили займатися своїми справами

Цитата:

“Розмова про перетворення України на "антипод“ Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в нашій державі. Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив‘язки до третіх сторін. Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского міра“ не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України на сучасну європейську демократичну державу”, — сказав Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.

Деталі

Речник МЗС підкреслив, що Росія інвестувала значні ресурси, аби зробити згаданий шлях максимально складним. Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь. Зі слів дипломата, це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі.

“Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, як раз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади”, — підкреслив він.

Контекст

Напередодні Путін заявив, що Україну намагаються “перетворити в антипод Росії”, а також заявив, що Росія буде “належним чином” реагувати на “загрози”.

Відповідну заяву він зробив через день після того, як Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України, "кума Путіна" Віктора Медведчука до 9 липня. Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів.

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