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Украина - не "Антироссия": в МИД ответили Путину и посоветовали заниматься своими делами

Киев • УНН

 • 46543 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко относительно недавних заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что Украину превращают в "антипод России", передает УНН.

Украина - не "Антироссия": в МИД ответили Путину и посоветовали заниматься своими делами

Цитата:

"Разговор о превращении Украины в "антипод" России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Ни российские танки, ни вестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство", - сказал Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

Детали

Представитель МИД подчеркнул, что Россия инвестировала значительные ресурсы, чтобы сделать упомянутый путь максимально сложным. Украина вынуждена принимать решительные меры в ответ. По словам дипломата, это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации ячеек, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве.

"Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", - подчеркнул он.

Контекст

Накануне Путин заявил, что Украину пытаются "превратить в антипод России", а также заявил, что Россия будет "должным образом" реагировать на "угрозы".

Соответствующее заявление он сделал через день после того, как Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины, "кума Путина" Виктора Медведчука до 9 июля. Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

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