Путін після історії з Медведчуком назвав Україну Антиросією і пообіцяв "належним чином відреагувати"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін після подій навколо його кума Віктора Медведчука заявив, що Україну намагаються "перетворити в антипод Росії", а також заявив, що Росія буде "належним чином" реагувати на "загрози", передає УНН з посиланням на ТАСС.
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"Судячи з усього, і це дуже сумно, Україна повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь Антироссію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, що потребують особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації", - сказав Путін.
Деталі
За словами президента РФ, в Україні "відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля".
Путін вважає, що все це є питанням, яке "має завжди перебувати в полі уваги", відзначає агентство.
"І ми своєчасно, належним чином, маючи на увазі ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати", - сказав президент РФ.
Контекст
Печерський районний суд Києві 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.
Однак, прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави - понад 300 млн грн. Звинувачення просило заарештувати нардепа до 10 липня.
Перед цим, 12 травня, Медведчук був у Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.
Генеральний прокурор Ірина Венедиктова раніше заявила, що нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
До цього Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Медведчука, його дружини та інших осіб.
Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.
Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого ввів проти нього персональні санкції. Санкції будуть діяти 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу "Новини", куди також входять телеканали "ZIK" і "NewsOne", 112 канал.