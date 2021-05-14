Путін після історії з Медведчуком назвав Україну Антиросією і пообіцяв "належним чином відреагувати"

Цитата

"Судячи з усього, і це дуже сумно, Україна повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь Антироссію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, що потребують особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки Російської Федерації", - сказав Путін.

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За словами президента РФ, в Україні "відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля".

Путін вважає, що все це є питанням, яке "має завжди перебувати в полі уваги", відзначає агентство.

"І ми своєчасно, належним чином, маючи на увазі ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати", - сказав президент РФ.

Контекст

Печерський районний суд Києві 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.



Однак, прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави - понад 300 млн грн. Звинувачення просило заарештувати нардепа до 10 липня.



Перед цим, 12 травня, Медведчук був у Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова раніше заявила, що нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

До цього Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Медведчука, його дружини та інших осіб.



Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого ввів проти нього персональні санкції. Санкції будуть діяти 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу "Новини", куди також входять телеканали "ZIK" і "NewsOne", 112 канал.