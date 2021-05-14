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Путин после истории с Медведчуком назвал Украину Антироссией и пообещал “должным образом отреагировать”

Киев • УНН

 • 32673 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент России Владимир Путин после событий вокруг его кума Виктора Медведчука заявил, что Украину стараются “превратить в антипод России”, а также заявил, что Россия будет “должным образом” реагировать на “угрозы”, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Путин после истории с Медведчуком назвал Украину Антироссией и пообещал “должным образом отреагировать”

Цитата

“Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости”, — сказал Путин.

Детали

По словам президента РФ, в Украине “происходит совершенно очевидная зачистка политического поля”.
Путин считает, что все это является вопросом, который “должен всегда находиться в поле внимания”, отмечает агентство.
“И мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать”, — сказав президент РФ.

Контекст

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.

Однако, прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Перед этим, 12 мая, Медведчук был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ранее заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

До этого Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112 канал.

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