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The Guardian

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На Київ та низку областей насувається гроза: фахівці нагадали, що не треба робити

Київ • УНН

 • 34419 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У столиці та низці областей України у найближчі години з утриманням до кінця доби очікується гроза. Про це УНН повідомляє з посиланням на попередження ДСНС України та КМДА.

На Київ та низку областей насувається гроза: фахівці нагадали, що не треба робити

Деталі

За даними УкрГідрометцентру, 15 травня у найближчі 1-3 години, з утриманням до кінця доби, у західних, північних та центральних областях грози.

Також 15 травня в найближчі 1-3 години з утриманням до кінця доби у Києві очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Під час грози не можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Фахівці рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби.

Доповнення

На частині України сьогодні очікуються дощі, температура повітря вдень підніматиметься до 28 градусів тепла.

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