На Киев и ряд областей надвигается гроза: специалисты напомнили, что не надо делать

Детали

По данным Укргидрометцентра, 15 мая в ближайшие 1-3 часа, и до конца суток, в западных, северных и центральных областях грозы.

Также 15 мая в ближайшие 1-3 часа и до конца суток в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый).

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Специалисты рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы.

Дополнение

На части Украины сегодня ожидаются дожди, температура воздуха днем будет подниматься до 28 градусов тепла.