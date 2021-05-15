На Киев и ряд областей надвигается гроза: специалисты напомнили, что не надо делать
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В столице и ряде областей Украины в ближайшие часы и до конца суток ожидается гроза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на предупреждение ГСЧС Украины и КГГА.
Детали
По данным Укргидрометцентра, 15 мая в ближайшие 1-3 часа, и до конца суток, в западных, северных и центральных областях грозы.
Также 15 мая в ближайшие 1-3 часа и до конца суток в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый).
Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
Специалисты рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы.
Дополнение
На части Украины сегодня ожидаются дожди, температура воздуха днем будет подниматься до 28 градусов тепла.