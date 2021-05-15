Від 9° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На частині України сьогодні очікуються дощі, температура повітря вдень підніматиметься до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 15 травня по країні очікується мінлива хмарність. У західних, вдень також і в північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, у східних областях до 28°, на Закарпатті 14-19°.
Погода у Києві та області
15 травня по Києву вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.
У Київській області сьогодні також уночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.
Додамо
Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.