От 9° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На части Украины сегодня ожидаются дожди, температура воздуха днем будет подниматься до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
По прогнозу синоптиков, 15 мая по стране ожидается переменная облачность. В западных, днем также и в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в восточных областях до 28°, на Закарпатье 14-19°.
Погода в Киеве и области
15 мая по Киеву ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.
В Киевской области сегодня также ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.