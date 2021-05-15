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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 51179 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 9° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 20449 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. На части Украины сегодня ожидаются дожди, температура воздуха днем будет подниматься до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

От 9° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 15 мая по стране ожидается переменная облачность. В западных, днем также и в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в восточных областях до 28°, на Закарпатье 14-19°.

Погода в Киеве и области

15 мая по Киеву ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

В Киевской области сегодня также ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Добавим

Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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