Голова МЗС Ірану скасував візит до Австрії через піднятий прапор Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф скасував запланований на 15 травня візит до Австрії. Причиною такого рішення послужив той факт, що країна підтримала Ізраїль, піднявши прапор держави на даху відомства федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца. Про це повідомляє УНН з посиланням на Австрійське агентство друку.
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Як уточнили в дипломатичному відомстві, Заріф планував відвідати в суботу з візитом Відень для переговорів з головою МЗС Австрії Александером Шалленбергом, але скасував поїздку.
"Ми шкодуємо і приймаємо це до відома", - заявили в МЗС Австрії.
Що примітно, у Відні тривають переговори з приводу ядерної угоди Ірану.
Контекст
Канцлер Австрії Себастьян Курц розпорядився підняти на даху відомства, в знак солідарності з Ізраїлем через події на кордоні із сектором Газа, прапор цієї країни.
Ситуація на кордоні Ізраїлю і сектора Газа
Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.
10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Після того, як Ізраїль відмовився виконати їхні вимоги, члени угруповання приступили до обстрілу території країни з ракетних установок.
За даними міністерства охорони здоров'я Палестини на 14 травня, в результаті ракетного обстрілу загинули 119 палестинців, серед загиблих 31 дитина і 19 жінок, 830 осіб отримали поранення.
З ізраїльського боку загинули дев'ять осіб, повідомляє портал Newsru.co.il.