Голова МЗС Ірану скасував візит до Австрії через піднятий прапор Ізраїлю

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Як уточнили в дипломатичному відомстві, Заріф планував відвідати в суботу з візитом Відень для переговорів з головою МЗС Австрії Александером Шалленбергом, але скасував поїздку.

"Ми шкодуємо і приймаємо це до відома", - заявили в МЗС Австрії.

Що примітно, у Відні тривають переговори з приводу ядерної угоди Ірану.

Контекст

Канцлер Австрії Себастьян Курц розпорядився підняти на даху відомства, в знак солідарності з Ізраїлем через події на кордоні із сектором Газа, прапор цієї країни.

Ситуація на кордоні Ізраїлю і сектора Газа

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня. Тоді ізраїльська влада почали виселяти кілька арабських сімей в Східному Єрусалимі. За цим послідували протести і заворушення.

10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Після того, як Ізраїль відмовився виконати їхні вимоги, члени угруповання приступили до обстрілу території країни з ракетних установок.

За даними міністерства охорони здоров'я Палестини на 14 травня, в результаті ракетного обстрілу загинули 119 палестинців, серед загиблих 31 дитина і 19 жінок, 830 осіб отримали поранення.

З ізраїльського боку загинули дев'ять осіб, повідомляє портал Newsru.co.il.