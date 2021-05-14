Канцлер Австрії вирішив підняти прапор Ізраїлю над будівлею власної канцелярії на знак солідарності

Цитата

“Сьогодні в знак солідарності з Ізраїлем на даху відомства федерального канцлера буде піднято ізраїльський прапор. Терористичні атаки на Ізраїль потрібно засуджувати найсерйознішим чином. Разом ми стоїмо на боці Ізраїлю”, — йдеться в Twitter канцлера.

Деталі

До повідомлення прикріплена фотографія, на якій видно, що на даху будівлі поряд з прапором республіки і Євросоюзу знаходиться і ізраїльський прапор.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z

Контекст

Ізраїль провів найбільший з початку конфлікту обстріл Гази. За 40 хвилин літаки обстріляли 150 цілей, атаку підтримували артилерійським вогнем.

У північній частині Гази зі 160 літаків були випущені 450 ракет.

Основною метою атаки ізраїльські військові назвали мережу тунелів, використовуваних бойовиками ХАМАС для пересування і укриття; підсумки нанесеної руху шкоди ще уточнюються. При цьому, як пише The Times of Israel з посиланням на повідомлення з Гази, в результаті атаки є жертви, їхня кількість поки невідома.

Бойовики сектора Газа, в свою чергу, вночі продовжували ракетні обстріли території Ізраїлю, повідомили в Армії оборони Ізраїлю. За ніч було випущено 220 ракет, більшість з них були перехоплені системою “Залізний купол”, але декілька досягли цілей; одна людина отримала серйозні поранення.