Канцлер Австрии решил поднять флаг Израиля над зданием собственной канцелярии в знак солидарности

Цитата

“Сегодня в знак солидарности с Израилем на крыше ведомства федерального канцлера будет поднят израильский флаг. Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом. Вместе мы стоим на стороне Израиля”, — говорится в Twitter канцлера.

Детали

К сообщению приложена фотография, на которой видно, что на крыше здания наряду с флагом республики и Евросоюза находится и израильский флаг.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z

Контекст

Израиль провел крупнейший с начала конфликта обстрел Газы. За 40 минут самолеты обстреляли 150 целей, атаку поддерживали артиллерийским огнем.

В северной части Газы со 160 самолетов были выпущены 450 ракет.

Основной целью атаки израильские военные назвали сеть тоннелей, используемых боевиками ХАМАС для передвижения и укрытия; итоги нанесенного движению ущерба еще уточняются. При этом, как пишет The Times of Israel со ссылкой на сообщения из Газы, в результате атаки есть жертвы, их количество пока неясно.

Боевики сектора Газа, в свою очередь, ночью продолжали ракетные обстрелы территории Израиля, сообщили в Армии обороны Израиля. За ночь было выпущено 220 ракет, большинство из них были перехвачены системой “Железный купол”, но несколько достигли целей; один человек получил серьезные ранения.