Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за поднятого флага Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный на 15 мая визит в Австрию. Причиной такого решения послужил тот факт, что страна поддержала Израиль, подняв флаг государства на крыше ведомства федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Детали
Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Зариф планировал посетить в субботу с визитом Вену для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, но отменил поездку.
"Мы сожалеем и принимаем это к сведению", - заявили в МИД Австрии.
Что примечательно, в Вене продолжаются переговоры по поводу ядерной сделки Ирана.
Контекст
Канцлер Австрии Себастьян Курц распорядился поднять на крыше ведомства, в знак солидарности с Израилем из-за событий на границе с сектором Газа, флаг этой страны.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа
Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.
10 мая в ситуацию вмешалось радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.
По данным министерства здравоохранения Палестины на 14 мая, в результате ракетного обстрела погибли 119 палестинцев, среди погибших 31 ребенок и 19 женщин, 830 человек получили ранения.
С израильской стороны погибли девять человек, сообщает портал Newsru.co.il.