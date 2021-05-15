Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за поднятого флага Израиля

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 47078 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 95033 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 108639 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 278730 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 161404 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 432555 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 328100 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219929 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247226 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256628 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.4м/с
71%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 30048 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 58435 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 43321 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 23525 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 19079 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 44154 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 59292 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 162426 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 278756 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 432568 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 20491 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28950 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 58284 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 81652 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 66209 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за поднятого флага Израиля

Киев • УНН

 • 21463 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный на 15 мая визит в Австрию. Причиной такого решения послужил тот факт, что страна поддержала Израиль, подняв флаг государства на крыше ведомства федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Глава МИД Ирана отменил визит в Австрию из-за поднятого флага Израиля

Детали

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, Зариф планировал посетить в субботу с визитом Вену для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, но отменил поездку.

"Мы сожалеем и принимаем это к сведению", - заявили в МИД Австрии.

Что примечательно, в Вене продолжаются переговоры по поводу ядерной сделки Ирана.

Контекст

Канцлер Австрии Себастьян Курц распорядился поднять на крыше ведомства, в знак солидарности с Израилем из-за событий на границе с сектором Газа, флаг этой страны.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки.

10 мая в ситуацию вмешалось радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. После того, как Израиль отказался выполнить их требования, члены группировки приступили к обстрелу территории страны из ракетных установок.

По данным министерства здравоохранения Палестины на 14 мая, в результате ракетного обстрела погибли 119 палестинцев, среди погибших 31 ребенок и 19 женщин, 830 человек получили ранения.

С израильской стороны погибли девять человек, сообщает портал Newsru.co.il.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12