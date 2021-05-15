Підрив дипломатичних відносин і шлях до ескалації: у ЄС відреагували на список "недружніх країн" Росії

Цитата:

“Рішення російського уряду про ”держави, що здійснюють недружні дії“ - це ще один крок до ескалації і підрив дипломатичних відносин. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією. Ми закликаємо Росію повністю дотримуватися Віденської конвенції”, - написав Мішель.

Доповнення

Напередодні МЗС Чехії також заявив, що рішення Росії включити країну в список “недружніх” країн поряд з США є кроком до подальшої ескалації відносин.

Контекст

23 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що обмежує прийом на роботу до дипломатичних представництв недружніх Росії країн.

Голова МЗС Сергій Лавров пояснив, що уряд представить перелік таких держав найближчим часом. Офіційний представник відомства Марія Захарова уточнила, що у нього будуть включені США. Міністерство не виключило, що з часом список можуть переглянути.

В одній з версій списку була також й Україна.

Рішення про обмеження щодо “недружніх держав” було ухвалено після того, як відразу кілька країн з різних причин оголосили про висилку російських дипломатів. Першими стали США, які вислали десять дипломатичних співробітників у межах нових санкцій проти Москви. Приводом для нових заходів стали спроби втрутитися у вибори і причетність до хакерських атак на інфраструктуру США, у яких Вашингтон звинуватив Росію.

Напередодні уряд Росії затвердив перелік недружніх іноземних держав, в нього увійшли лише США і Чехія.