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Подрыв дипломатических отношений и путь к эскалации: в ЕС отреагировали на список "недружественных стран" России

Киев • УНН

 • 21509 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Решение российского правительства касательно перечня недружественных иностранных государств является очередным шагом к эскалации и подрывом дипломатических отношений. Об этом написал в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель вечером 14 мая, передает УНН.

Подрыв дипломатических отношений и путь к эскалации: в ЕС отреагировали на список "недружественных стран" России

Цитата:

"Решение российского правительства о "государствах, совершающих недружественные действия" - это еще один шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Попытки разделить ЕС тщетны. Полная солидарность с Чехией. Мы призываем Россию полностью соблюдать Венскую конвенцию", - написал Мишель.

Дополнение

Накануне МИД Чехии также заявил, что решение России включить страну в список "недружественных" стран наряду с США является шагом к дальнейшей эскалации отношений.

Контекст

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран.

Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что правительство представит перечень таких государств в ближайшее время. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что у него будут включены США. Министерство не исключило, что со временем список могут пересмотреть.

В одной из версий списка была также и Украина.

Решение об ограничениях относительно “недружественных государств” было принято после того, как сразу несколько стран по разным причинам объявили о высылке российских дипломатов. Первыми стали США, которые выслали десять дипломатических сотрудников в рамках новых санкций против Москвы. Поводом для новых мер стали попытки вмешаться в выборы и причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США, в которых Вашингтон обвинил Россию.

Накануне правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия.

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