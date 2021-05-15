Подрыв дипломатических отношений и путь к эскалации: в ЕС отреагировали на список "недружественных стран" России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Решение российского правительства касательно перечня недружественных иностранных государств является очередным шагом к эскалации и подрывом дипломатических отношений. Об этом написал в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель вечером 14 мая, передает УНН.
Цитата:
"Решение российского правительства о "государствах, совершающих недружественные действия" - это еще один шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Попытки разделить ЕС тщетны. Полная солидарность с Чехией. Мы призываем Россию полностью соблюдать Венскую конвенцию", - написал Мишель.
Дополнение
Накануне МИД Чехии также заявил, что решение России включить страну в список "недружественных" стран наряду с США является шагом к дальнейшей эскалации отношений.
Контекст
23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран.
Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что правительство представит перечень таких государств в ближайшее время. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что у него будут включены США. Министерство не исключило, что со временем список могут пересмотреть.
В одной из версий списка была также и Украина.
Решение об ограничениях относительно “недружественных государств” было принято после того, как сразу несколько стран по разным причинам объявили о высылке российских дипломатов. Первыми стали США, которые выслали десять дипломатических сотрудников в рамках новых санкций против Москвы. Поводом для новых мер стали попытки вмешаться в выборы и причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США, в которых Вашингтон обвинил Россию.
Накануне правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в него вошли только США и Чехия.