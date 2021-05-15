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Есть шагом к эскалации отношений: в Чехии прокомментировали решение России внести ее в список “недружественных” стран

Киев • УНН

 • 23427 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В МИД Чехии считают, что решение России включить Чехию в список “недружественных” стран наряду с США является шагом к дальнейшей эскалации отношений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Trust.

Есть шагом к эскалации отношений: в Чехии прокомментировали решение России внести ее в список “недружественных” стран

Детали

Решение России включить Чехию в список “недружественных” стран наряду с США и ограничить количество местного персонала в их дипломатической миссии в Москве является шагом к дальнейшей эскалации отношений.

Цитата

“Мы рассматриваем это действие Российской Федерации как дальнейший шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и Европейским Союзом как таковым и его союзниками”, — говорится в сообщении МИД.

Напомним

Правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств , в него вошли только США и Чехия.

Контекст

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ , ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что правительство представит перечень таких государств в ближайшее время. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что у него будут включены США. Министерство не исключил, что со временем список могут пересмотреть.

В одной из версий списке — была также и Украина .

Решение об ограничении “недружественных государств” было принято после того, как сразу несколько стран по разным причинам объявили о высылке российских дипломатов. Первыми стали США, которые выслали десять дипломатических сотрудников в рамках новых санкций против Москвы. Поводом для новых мер стали попытки вмешаться в выборы и причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США, в которых Вашингтон обвинил Россию .

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