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Фокс Ньюс

Є кроком до ескалації відносин: у Чехії прокоментували рішення Росії внести її до списку “недружніх” країн

Київ • УНН

 • 23427 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У МЗС Чехії вважають, що рішення Росії включити Чехію до списку “недружніх” країн поряд із США є кроком до подальшої ескалації відносин. Про це пише УНН з посиланням на Trust.

Є кроком до ескалації відносин: у Чехії прокоментували рішення Росії внести її до списку “недружніх” країн

Деталі

Рішення Росії включити Чехію до списку “недружніх” країн поряд із США та обмежити кількість місцевого персоналу в їхній дипломатичній місії в Москві є кроком до подальшої ескалації відносин.

Цитата

“Ми розглядаємо цю дію Російської Федерації як подальший крок до ескалації відносин не тільки з Чехією, але і Європейським Союзом як таким та його союзниками”, — йдеться у повідомленні МЗС.

Нагадаємо

Уряд Росії затвердив перелік недружніх іноземних держав, в нього увійшли тільки США і Чехія. 

Контекст

23 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який обмежує прийом на роботу до дипломатичних представництв недружніх Росії країн. Глава МЗС Сергій Лавров пояснив, що уряд представить перелік таких держав найближчим часом. Офіційний представник відомства Марія Захарова уточнила, що в нього будуть включені США. Міністерство не виключило, що з часом список можуть переглянути.

В одній з версій списку — була також і Україна.

Рішення про обмеження щодо “недружніх держав” було прийнято після того, як відразу декілька країн з різних причин оголосили про висилку російських дипломатів. Першими стали США, які вислали десять дипломатичних співробітників в рамках нових санкцій проти Москви. Приводом для нових заходів стали спроби втрутитися у вибори і причетність до хакерських атак на інфраструктуру США, в яких Вашингтон звинуватив Росію.

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