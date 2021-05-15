Суверенна Україна унеможливлює повернення Росії до статусу супердержави - Чапутович

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“Україна має ключову роль у забезпеченні стабільності в Європі. Це певним чином буфер, який відділяє Захід від Росії”, — сказав ексміністр, зазначивши, що Україна стримує подальшу експансію Росії у західному напрямку.

“Наступною є Польща. Отже, для нас дуже важливо, щоб Україна залишалася міцною, сильною і суверенною. Суверенна Україна також унеможливлює повернення Росії до статусу супердержави, який вона мала під час "холодної війни“ як Радянський Союз”, — підкреслив Яцек Чапутович.

Деталі

Дипломат підкреслив, шо Європа потребує сильної стабільної процвітаючої України як важливого елементу європейської безпекової архітектури.

Довідково

Дискусія Безпекового форуму була присвячена Дню Європи в Україні, який відзначають сьогодні, 15 травня.

Додамо, що до Дня Європи в Києві відбудеться низка заходів.