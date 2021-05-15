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Як у Києві відзначать День Європи: заходи

Київ • УНН

 • 21518 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. 15 травня Київ відзначатиме День Європи в Україні. Усі заходи відбудуться на Михайлівській площі. Про це повідомили в Департаменті суспільних комунікацій КМДА, пише УНН.

Як у Києві відзначать День Європи: заходи

Деталі

Цьогорічне свято присвячене темі “Дунайський шлях у Європу”, адже нині Україна є головою Дунайської комісії — міжнародної міжурядової організації, яка займається розвитком судноплавства на Дунаї.

Святкування розпочнеться з трансляції на телеканалі “Київ” Міжнародного онлайн конкурсу пісні за мовами країн Європейського Союзу “Formidable”.

О 10:00 на Михайлівській площі відбудеться урочисте вручення Кубку “Дні Європи-ScootKyiv” переможцям перегонів.

Тут же о 12:00 пройде відкриття арт-інсталяції “Дунай” видатного українського митця Андрія Єрмоленка.

Церемонія відкриття Днів Європи відбудеться на сцені, розташованій на Михайлівській площі, о 12:30. Участь у заході візьмуть перші особи міста та держави.

О 14:00 заплановано нагородження переможців Міжнародного онлайн конкурсу пісні мовами країн Європейського Союзу “Formidable” за участю Голови Дунайської комісії Любові Непоп та Посла Королівства Бельгія в Україні пана Алекса Ленартса.

Завершаться заходи 15 травня о 20:00 симфонічним концертом на Михайлівській площі. У програмі заходу — світова прем’єра композиції видатного українсько-французького композитора Федора Якименка “На берегах Дніпра” під диригуванням всесвітньовідомого українського музиканта, головного диригента Борнмутського симфонічного оркестру (Велика Британія) Кирила Карабиця.

У рамках Дня Європи 15-16 травня в Києві відбудеться VII Міжнародний фестиваль мистецтв “Anne de Kyiv Fest”.

Нагадаємо

Щороку у третю суботу травня Україна відзначає День Європи. Для українців – це особливий день, адже нашу країну та ЄС єднають спільні цінності, історія та культура. День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах.

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