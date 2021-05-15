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15 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день сім'ї

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні Міжнародний день сім'ї та Міжнародний день захисту клімату. Україна святкує День Європи. Про це пише УНН.

15 травня: сьогодні відзначають Міжнародний день сім'ї

Свята

Міжнароодний день сім'ї́ — міжнародний день, що відзначається в системі Організації Об'єднаних Націй. Цей день щорічно святкується 15 травня. Сім'я як основний елемент суспільства була і залишається берегинею людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. Завдяки сім'ї міцніє і розвивається держава, зростає добробут народу.

Всесвітній День захисту клімату відзначається щорічно в усьому світі 15 травня. Мета свята — звернення уваги міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Установа цього свята стала відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Організатори численних акцій в багатьох країнах прагнуть не просто повідомити громадськість про існування такої небезпеки, а й показати шляхи вирішення проблеми через персональні дії кожного окремого громадянина. 

Збереження клімату — одна з глобальних проблем, які сьогодні стоять перед людством. До числа основних проблем, які ведуть до необоротних кліматичних змін на планеті, відносяться підвищення концентрації парникових газів в атмосфері. Глобальне потепління, підвищений вміст озону в атмосферному шарі, природні катаклізми, зміна погодних умов на планеті — все це веде до погіршення клімату Землі і, як наслідок, робить негативний вплив на продовольчу, життєву і майновий безпеку людей, плачевно позначається на стані природних ресурсів та збалансованому розвитку держав.

Щороку у третю суботу травня Україна відзначає День Європи. Для українців – це особливий день, адже нашу країну та ЄС єднають спільні цінності, історія та культура. День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах.

Релігійні свята  

Віряни вшановують пам'ять Святого Афанасія. Збереглися численні твори святителя Афанасія: чотири "Слова", спрямовані проти єресі аріанів, а також лист до Епіктет, про Божественну і людську природу в Ісусі Христі, 4 листи до єпископа Серапіона Тмуітського про божественність Святого Духа і рівність Його з Отцем і Сином проти єресі Македонія.

15 травня - перенесення мощей благовірних князів Бориса і Гліба. Мощі святих князів-страстотерпців Бориса і Гліба переносилися двічі. 15 травня 1072 року - в новий кам'яний храм, побудований князем Ізяславом Ярославичем.

Другий раз мощі переносили в 1115 році, також 15 травня, в новий храм, побудований князем Олегом Святославовичем.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Борис, Гліб, Давид, Еспер, Зоя, Киріак, Опанас, Роман, Феодул.

Прикмети

Почути спів солов'я – до врожаю хліба.

Заспівав соловей і зацвіла черемха – наближається двотижневе похолодання.

Соловей в гарну погоду може співати всю ніч, а ось перед грозою і дощем він завжди мовчить.

Вважається, що цей день сприятливий для щирої розмови з людиною, з якої ви давно не знаходите спільну мову.

Сон з 14 на 15 травня здійсниться, але не повністю.

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