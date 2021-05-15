15 мая: сегодня отмечают Международный день семьи

Праздники

Мижнароодний день семьи — международный день, который отмечается в системе Организации Объединенных Наций. Этот день ежегодно отмечается 15 мая. Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.

Всемирный День защиты климата отмечается ежегодно во всем мире 15 мая. Цель праздника — привлечение внимания международного сообщества к проблеме изменения климата. Учреждение этого праздника стала ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений. Организаторы многочисленных акций во многих странах стремятся не просто сообщить общественности о существовании такой опасности, но и показать пути решения проблемы через персональные действия каждого отдельного гражданина.

Сохранение климата — одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. К числу основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям на планете, относятся повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, природные катаклизмы, изменение погодных условий на планете — все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественный безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированному развитию государств.

Ежегодно в третью субботу мая Украина отмечает День Европы. Для украинцев - это особый день, ведь нашу страну и ЕС объединяют общие ценности, история и культура. День Европы - это символ начала новой успешной модели мирного сотрудничества между государствами, основанное на общих ценностях и интересах.

Религиозные праздники

Верующие чтят память Святого Афанасия. Сохранились многочисленные творения святителя Афанасия: четыре “Слова”, направленные против ереси ариан, а также письмо Эпиктет, о Божественной и человеческой природе в Иисусе Христе, 4 письма епископа Серапиона Тмуитского о божественности Святого Духа и равенство Его с Отцом и Сыном против ереси Македония.

15 мая — перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. Мощи святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба переносились дважды. 15 мая 1072 — в новый каменный храм, построенный князем Изяславом Ярославичем.

Второй раз мощи переносили в 1115 году, также 15 мая, в новый храм, построенный князем Олегом Святославичем.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Борис, Глеб, Давид, Эспер, Зоя, Кириак, Афанасий, Роман, Федул.

Приметы

Услышать пение соловья — к урожаю хлеба.

Запел соловей и зацвела черемуха — приближается двухнедельное похолодание.

Соловей в хорошую погоду может петь всю ночь, а вот перед грозой и дождем он всегда молчит.

Считается, что этот день благоприятен для искреннего разговора с человеком, с которой вы давно не находите общий язык.

Сон с 14 на 15 мая исполнится, но не полностью.