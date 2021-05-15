Как в Киеве отметят День Европы: мероприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. 15 мая Киев будет отмечать День Европы в Украине. Все мероприятия пройдут на Михайловской площади. Об этом сообщили в Департаменте общественных коммуникаций КГГА, пишет УНН.
Детали
Нынешний праздник посвящен теме “Дунайский путь в Европу”, ведь сейчас Украина является председателем Дунайской комиссии — международной межправительственной организации, которая занимается развитием судоходства на Дунае.
Празднование начнется с трансляции на телеканале “Киев” Международного онлайн конкурса песни по языкам стран Европейского Союза “Formidable”.
В 10:00 на Михайловской площади состоится торжественное вручение Кубка “Дни Европы-ScootKyiv” победителям гонки.
Здесь же в 12:00 пройдет открытие арт-инсталляции “Дунай” выдающегося украинского художника Андрея Ермоленко.
Церемония открытия Дней Европы состоится на сцене, расположенной на Михайловской площади, в 12:30. Участие в мероприятии примут первые лица города и государства.
В 14:00 запланировано награждение победителей Международного онлайн конкурса песни языках стран Европейского Союза “Formidable” с участием Председателя Дунайской комиссии Любви Непоп и Посла Королевства Бельгия в Украине господина Алекса Ленартс.
Завершатся мероприятия 15 мая в 20:00 симфоническим концертом на Михайловской площади. В программе мероприятия — мировая премьера композиции выдающегося украинского-французского композитора Федора Якименко “На берегах Днепра” под управлением всемирно известного украинского музыканта, главного дирижера Борнмутского симфонического оркестра (Великобритания) Кирилла Карабица.
В рамках Дня Европы 15-16 мая в Киеве состоится VII Международный фестиваль искусств “Anne de Kyiv Fest”.
Напомним
Ежегодно в третью субботу мая Украина отмечает День Европы . Для украинском — это особый день, ведь нашу страну и ЕС объединяют общие ценности, история и культура. День Европы — это символ начала новой успешной модели мирного сотрудничества между государствами, основанное на общих ценностях и интересах.