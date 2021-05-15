Суверенная Украина делает невозможным возвращение России к статусу супердержавы - Чапутович

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 49732 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 99834 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 112913 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 285198 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 165374 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 436624 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 329699 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 220596 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247544 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256760 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 34098 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 65694 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 50403 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 27775 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 23348 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 50649 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 65960 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 165549 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 285198 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 436624 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 1128 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 21452 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 29850 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 59244 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 82477 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Суверенная Украина делает невозможным возвращение России к статусу супердержавы - Чапутович

Киев • УНН

 • 24993 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина имеет ключевую роль в обеспечении стабильности в Европе, ведь она является определенным буфером, отделяющим Запад от России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах Яцек Чапутович во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, передает УНН.

Суверенная Украина делает невозможным возвращение России к статусу супердержавы - Чапутович

Цитата:

"Украина имеет ключевую роль в обеспечении стабильности в Европе. Это определенным образом буфер, который отделяет Запад от России", - сказал экс-министр, отметив, что Украина сдерживает дальнейшую экспансию России в западном направлении.

"Следующей является Польша. Итак, для нас очень важно, чтобы Украина оставалась прочной, сильной и суверенной. Суверенная Украина также делает невозможным возвращение России к статусу супердержавы, который она имела во время "холодной войны" как Советский Союз", - подчеркнул Яцек Чапутович.

Детали

Дипломат подчеркнул, шо Европа нуждается в сильной стабильной процветающей Украине в качестве важного элемента европейской архитектуры безопасности.

Справка

Дискуссия форума по безопасности была посвящена Дню Европы в Украине, который отмечают сегодня, 15 мая.

Добавим, что ко Дню Европы в Киеве состоится ряд мероприятий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36