Суверенная Украина делает невозможным возвращение России к статусу супердержавы - Чапутович
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина имеет ключевую роль в обеспечении стабильности в Европе, ведь она является определенным буфером, отделяющим Запад от России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах Яцек Чапутович во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, передает УНН.
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"Украина имеет ключевую роль в обеспечении стабильности в Европе. Это определенным образом буфер, который отделяет Запад от России", - сказал экс-министр, отметив, что Украина сдерживает дальнейшую экспансию России в западном направлении.
"Следующей является Польша. Итак, для нас очень важно, чтобы Украина оставалась прочной, сильной и суверенной. Суверенная Украина также делает невозможным возвращение России к статусу супердержавы, который она имела во время "холодной войны" как Советский Союз", - подчеркнул Яцек Чапутович.
Детали
Дипломат подчеркнул, шо Европа нуждается в сильной стабильной процветающей Украине в качестве важного элемента европейской архитектуры безопасности.
Справка
Дискуссия форума по безопасности была посвящена Дню Европы в Украине, который отмечают сегодня, 15 мая.
Добавим, что ко Дню Европы в Киеве состоится ряд мероприятий.