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Україна отримала від Байдена "меседж жорсткої любові" - Вершбоу

Київ • УНН

 • 27083 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Візит Державного секретаря США Ентоні Блінкена до України сигналізує про подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів. Однак гострий аспект цього сигналу стосувався того, що Америка очікує від України активізації реформ та боротьби з корупцією. Про це заявив почесний член Атлантичної ради (Atlantic Council), заступник Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках Александр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, передає УНН.

Україна отримала від Байдена "меседж жорсткої любові" - Вершбоу

Цитата:

“Досить чітко пролунав сигнал про твердий намір Сполучених Штатів допомагати Україні в захисті від російської агресії, від диверсій та інших гібридних проявів, до яких вдається Росія заради дестабілізації України. Після такого сигналу не залишається жодних сумнівів, що свобода, безпека України і її остаточна євроатлантична інтеграція є вагомим пріоритетом для адміністрації Байдена”, — сказав він.

Натомість, за його словами, гострий аспект цього сигналу стосувався того, що Америка очікує від України активізації реформ та боротьби з корупцією.

“Суть послання полягає в тому, що Україна має зміцнювати свою демократію та верховенство права, щоб ефективніше протистояти домінуванню Росії, оскільки оборонних засобів для цього буде замало... Це так званий меседж жорсткої любові”, — сказав Вершбоу.

Деталі

Він зазначив, що у США занепокоєні певним відкатом у питаннях реформ та боротьби з корупцією в Україні.

“Особливо, якщо згадати березень 2020 року, коли кількох ключових реформаторів було звільнено з уряду. Ми бачили, як занепадала робота деяких антикорупційних органів, правової системи, бачили повернення осіб, пов’язаних з Януковичем, на ключові позиції”, — зазначив член Атлантичної ради.

З його слів, навіть якщо Сполучені Штати надаватимуть масштабну оборонну допомогу, цього може бути недостатньо, щоб компенсувати нездатність України боротися з внутрішнім ворогом так само ефективно, як вона бореться з ворогом, що перейшов кордон на Донбасі.

Контекст

Минулого тижня в Україні з офіційним візитом перебував Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він підкреслював, що прибув до України від імені президента США Джо Байдена і що його особистий візит до Києва є свідченням того, що США хочуть продовжувати співпрацю з Україною. Візит, зокрема, був на знак підтримки на тлі нарощування військ РФ біля кордонів України і в окупованому Криму протягом минулого місяця.

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