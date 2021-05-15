Украина получила от Байдена "месседж жесткой любви" - Вершбоу

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"Достаточно четко прозвучал сигнал о твердом намерении Соединенных Штатов помогать Украине в защите от российской агрессии, от диверсий и других гибридных проявлений, к которым прибегает Россия ради дестабилизации Украины. После такого сигнала не остается никаких сомнений, что свобода, безопасность Украины и ее окончательная евроатлантическая интеграция является важным приоритетом для администрации Байдена", - сказал он.

Однако, по его словам, острый аспект этого сигнала касался того, что Америка ожидает от Украины активизации реформ и борьбы с коррупцией.

"Суть послания заключается в том, что Украина должна укреплять свою демократию и верховенство права, чтобы эффективнее противостоять доминированию России, поскольку оборонных средств для этого недостаточно... Это так называемый месседж жесткой любви", - сказал Вершбоу.

Детали

Он отметил, что в США обеспокоены определенным откатом в вопросах реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

"Особенно, если вспомнить март 2020 года, когда нескольких ключевых реформаторов были уволены из правительства. Мы видели, как показывала упадок работа некоторых антикоррупционных органов, правовой системы, видели возвращение лиц, связанных с Януковичем, на ключевые позиции", - отметил член Атлантического совета.

По его словам, даже если Соединенные Штаты будут оказывать масштабную оборонную помощь, этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать неспособность Украины бороться с внутренним врагом так же эффективно, как она борется с врагом, перешедшим границу на Донбассе.

Контекст

На прошлой неделе в Украине с официальным визитом находился Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркивал, что прибыл в Украину от имени президента США Джо Байдена и его личный визит в Киев является свидетельством того, что США хотят продолжать сотрудничество с Украиной. Визит, в частности, был в знак поддержки на фоне наращивания войск РФ у границ Украины и в оккупированном Крыму в течение прошлого месяца.