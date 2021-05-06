Блінкен передав Зеленському вітання від Байдена: висловив підтримку у протидії агресії РФ та розбудові реформ

ukru
Ексклюзив
10:51 • 31913 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 53203 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 120472 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 162400 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 238523 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181485 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175186 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188285 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155082 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160244 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 104752 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 102530 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 100820 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 114552 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 103944 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 238516 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 192378 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 287897 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 283178 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 409894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 84952 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 91171 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 86977 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 108881 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118261 перегляди
Актуальне
Блінкен передав Зеленському вітання від Байдена: висловив підтримку у протидії агресії РФ та розбудові реформ

Блінкен передав Зеленському вітання від Байдена: висловив підтримку у протидії агресії РФ та розбудові реформ

Київ • УНН

 • 16991 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. США підтримують Україну в протидії агресії Росії і розбудові реформ. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, якому він передав теплі вітання від президента США Джо Байдена, передає УНН.

Цитата:

"У мене був дуже теплий прийом і хочу передати дуже теплі вітання від президента Байдена... Він попросив мене відвідати Україну найближчим часом для того, щоб ще раз підтвердити нашу сильну відданість вашому суверенітету, територіальній цілісності і незалежності, а також підтвердити наше партнерство, партнерство, як ви вже казали, яке розвивається протягом багатьох років. Ми підтримуємо вас проти агресії, ми також підтримуємо вас у покращені демократії, у розбудові інституцій та боротьбі з корупцією, а також у просуванні реформ. І це дуже важливе питання", - сказав Блінкен в оприлюдненому з зустрічі відео.

Деталі

Блінкен підкреслив, що його особистий візит сьогодні до Києва підтверджує те, що "ми і надалі хочемо продовжувати тісну співпрацю". Також він відзначив прогрес, якого здобула Україна з 2014 року, і те, що багато роботи ще попереду.

Що було раніше

Держсекретар США прибув у Київ у середу, 5 травня, після 23:00. Разом з головою Держдепартаменту США Київ відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд, добре відома в Україні.

6 травня зранку Блінкен вже провів зустрічі з народними депутатами та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Обговорювалися у тому числі і реформи та військове співробітництво.

За повідомленням пресслужби Верховної Ради, на зустрічі з парламентарями у формі робочого сніданку були присутні голови фракцій і голова ВР Дмитро Разумков. Вказано, що на зустрічі сторони обмінялися думками щодо реформ в Україні, зокрема, антикорупційної, парламентської та реформи СБУ. Окремо було порушено питання про виконання закону “Про управління об'єктами державної власності” щодо призначення голови правління НАК “Нафтогаз”, вказали у парламенті.

Під час зустрічі, зазначили у монобільшості, держсекретар США розповів про те, що на саміті G7 питання підтримки України було основним, як і на зустрічі країн-членів НАТО. З огляду на це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на зустрічі звернувся з проханням вивчити можливість укладання двостороннього договору про стратегічне військове співробітництво між США та Україною. Окрім того, українська сторона попросила підтримки в отриманні ПДЧ в НАТО та запевнила, що Україна й надалі продовжуватиме реформи. Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні – Крістіну Квін як посла на постійній основі.

Потім Державний секретар США поклав квіти до стіни пам’яті полеглих за Україну та зустрівся з митрополитом Епіфанієм. Після цього вони разом відвідали Михайлівський собор. Особливу увагу під час цієї зустрічі, як вказали у ПЦУ, було приділено питанню становлення Православної Церкви України, важливості усунення штучних перешкод при вільному, на основі принципів свободи совісті, визначенні громадами своєї приналежності. Митрополит Епіфаній висловив вдячність американській стороні за тверду підтримку України в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі.

Цей сегмент візиту Блінкена мав тривати з 10:10 до 10:45.

Зустріч Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським за планом повинна була розпочатися о 10:45 і тривати близько години.

Візит до ОП не обійшовся без ексцесів. За повідомленнями, зустрітися з делегацією США хотіли представники ФОПів та інших об'єднань громадян, які протестують у центрі Києва. Однак, підхід до Офісу Президента заблокували правоохоронці. При цьому, до прикладу, журналістів пускають, при наявності посвідчення.

Після завершення переговорів Глава держави та Держсекретар США коротко поспілкуються з представниками ЗМІ.

У межах візиту Ентоні Блінкен також зустрінеться з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими офіційними особами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами